15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Galatasaray'da Juventus öncesi 4 eksik

Galatasaray'da Mario Lemina, Juventus maçında cezası nedeniyle oynayamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

calendar 16 Şubat 2026 09:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Juventus öncesi 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günüİtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

- Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.