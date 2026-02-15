15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-147'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-150'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-040'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-281'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink'i Samsun'a getirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, anlaştığı yeni teknik direktör Thorsten Fink'i Samsun'a getirdi.

15 Şubat 2026 20:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Thomas Reis'ın ardından teknik direktörlük görevine yine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink'i getirdi. 

Kırmızı-beyazlı kulüp, 58 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son olarak Belçika'nın Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk'i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun'a geldi. Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya'da birçok kulüpte görev aldı. Kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien, Al-Nasr SC ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Thorsten Fink'in kısa süre içerisinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.