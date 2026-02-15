15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-148'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-151'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-041'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-282'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Stanimir Stoilov: "Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Şubat 2026 20:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov: 'Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk'
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Genel anlamda hırs, agresiflik ve organizasyon anlamında iyi olduklarını aktaran Stoilov, şöyle devam etti:

"Gol anlamında, pozisyon anlamında üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber tabii ki çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncuyu öne alabilirdik. Bunu da yapamadık. Tabii ki puan kaybından ötürü çok üzgünüz."

Deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına kadar sakat oyuncuların dönmesini umduğunu vurgulayan Stoilov, "Böylece yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre tabii ki değerlendirmelerde bulunacağız." diye konuştu.

Antunes'in birkaç antrenmana katıldıktan sonra bugün takımda yer aldığını belirten Stoilov, Arda Okan Kurtulan'ın da birkaç antrenmanla maça çıktığını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
