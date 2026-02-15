Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, rakipleri karşısında iyi baskı yaparak puan almayı başardıklarını söyledi.



Türkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maç olduğunu ve Türkiye'nin en zorlu deplasmanına çıktıklarını söyledi.



Puanla dönmenin çok kıymetli olduğunu belirten Türkmen, sezon başından bu yana taraftarların üzüldüğü bir tablodan dolayı özür diledi.



Kayserispor'un, içinde bulunduğu durumdan taraftarının desteğiyle çıkacağını vurgulayan Türkmen, "O yüzden önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız çok önemli bir maç var. Taraftarımızın desteğini inşallah arkamıza alıp orada da güzel bir sonuç alarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz." dedi.



Göztepe'nin karşısında iyi baskı, kademe ve denge unsuruyla puan almayı başardıklarını ifade eden Türkmen, "Orta sahada önce 4'lü başladık. Bu 4'lü alanı daraltarak kaptığımız toplarda belki 2 tane hızlı oyuncumuzla 'rakibin 3'lü savunma üçlüsünün arasında bir pozisyon bulabilir miyiz' diye düşündük. İlk yarı aslında bu iyi oldu ama oyuncularımızın da fiziksel olarak biraz bu tempoya, baskıya dayanmaları mümkün değildi. Tekrar orta sahada 3'lüye döndük. Sonrasında çift santrforla devam ettik. Çünkü o baskıyı kırıp bizim kullanacağımız direkt toplarda belki bir gol bulabilirdik. Bunu öngördük. Pozisyonlarımız da vardı. Göztepe'nin de pozisyonları vardı ama baktığımız zaman iki taraf da gol atamadı." ifadelerini kullandı.



