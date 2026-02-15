15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-148'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-151'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-041'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-282'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Muhammed Türkmen: "Taraftarımızın desteğini alıp bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynadıkları maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Şubat 2026 20:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muhammed Türkmen: 'Taraftarımızın desteğini alıp bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, rakipleri karşısında iyi baskı yaparak puan almayı başardıklarını söyledi.

Türkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maç olduğunu ve Türkiye'nin en zorlu deplasmanına çıktıklarını söyledi.

Puanla dönmenin çok kıymetli olduğunu belirten Türkmen, sezon başından bu yana taraftarların üzüldüğü bir tablodan dolayı özür diledi.

Kayserispor'un, içinde bulunduğu durumdan taraftarının desteğiyle çıkacağını vurgulayan Türkmen, "O yüzden önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız çok önemli bir maç var. Taraftarımızın desteğini inşallah arkamıza alıp orada da güzel bir sonuç alarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz." dedi.

Göztepe'nin karşısında iyi baskı, kademe ve denge unsuruyla puan almayı başardıklarını ifade eden Türkmen, "Orta sahada önce 4'lü başladık. Bu 4'lü alanı daraltarak kaptığımız toplarda belki 2 tane hızlı oyuncumuzla 'rakibin 3'lü savunma üçlüsünün arasında bir pozisyon bulabilir miyiz' diye düşündük. İlk yarı aslında bu iyi oldu ama oyuncularımızın da fiziksel olarak biraz bu tempoya, baskıya dayanmaları mümkün değildi. Tekrar orta sahada 3'lüye döndük. Sonrasında çift santrforla devam ettik. Çünkü o baskıyı kırıp bizim kullanacağımız direkt toplarda belki bir gol bulabilirdik. Bunu öngördük. Pozisyonlarımız da vardı. Göztepe'nin de pozisyonları vardı ama baktığımız zaman iki taraf da gol atamadı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.