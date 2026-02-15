Fransa Ligue 1 ekibi Olympique de Marseille'da flaş bir gelişme yaşandı.
Kulübün sportif direktörü Mehdi Benatia, görevinden derhal geçerli olmak üzere istifa etti.
Futbolculuk kariyerinin ardından Marsilya'da yönetici olarak görev alan Benatia, özellikle son dönemde transfer stratejisi ve kadro planlamasında kilit rol üstlenmişti. OM'un Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yapılan hamlelerin arkasındaki isimlerden biri olarak gösteriliyordu.
YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
Kulüp sahibi Frank McCourt ve başkan Pablo Longoria'nın, sportif operasyonlarda boşluk oluşmaması adına kısa sürede yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
Marsilya'da sürpriz istifa: Mehdi Benatia
Marsilya'da sportif direktör Mehdi Benatia, görevinden istifa etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique de Marseille'da flaş bir gelişme yaşandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Albert Riera, 7 haftalık hasreti bitirdi
-
9
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
-
8
Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!
-
7
Thomas Reis ve Çağdaş Atan'dan Kayserispor'a ret
-
6
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkiler için yanıt!
-
5
Arda Güler 11 başladı, Real Madrid coştu
-
4
Ertan Torunoğulları'ndan forvet cevabı!
-
3
Galatasaray - Juventus maçının hakemleri belli oldu!
-
2
Fenerbahçe'ye yine Galatasaray'dan transfer: Çağrı Balta
-
1
Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
- 17:44 İsveçli Martin Ponsiluoma'dan altın madalya!
- 17:39 Burak Yılmaz: "Hakemin neden geldiği belli!"
- 17:36 Kai Jones'in sözleşmesi uzatıldı
- 17:34 Edin Dzeko asistledi, Türk yıldızlar bitirdi!
- 17:28 Gebze Belediyespor, deplasmanda son sette kazandı!
- 17:26 Stephen Curry:''Hala şampiyonluk peşindeyim''
- 17:20 Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu
- 17:19 Altekma, evinde set vermeden kazandı!
- 17:16 Jorge Jesus: "Al Hilal'in ekonomik gücü daha fazla"
- 17:14 Emlak Konut, Çimka Mersin engelini aştı
- 16:53 Sassuolo, 2 dakikada maçı çevirdi
- 16:52 Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı!
- 16:29 Kocaelispor'dan ligde yükseliş!
- 16:21 CANLI | Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana
- 16:14 Yıldızlaştığı maçta Elias Jelert'e sakatlık şoku
- 16:06 Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermeden kazandı!
- 15:58 Marsilya'da sürpriz istifa: Mehdi Benatia
- 15:51 Yan Diomande'den Bayern Münih için transfer yanıtı
- 15:33 14 Şubat'ta tribünde evlilik teklifi!
- 15:16 Thomas Reis ve Çağdaş Atan'dan Kayserispor'a ret
- 15:04 Minik Pars'ın "otoparklardan şampiyonluğa" motosiklet yolculuğu
- 15:03 Nottingham Forest'tan Vitor Pereira için resmi açıklama
- 15:01 Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
- 14:59 Patrice Evra: "Biz hayatta kalmak için futbol oynardık"
- 14:54 Anadolu Efes, Trabzonspor'un serisini bitirdi
- 14:53 Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" düzenleniyor
- 14:44 Jhon Duran için geri dönüş yok!
- 14:35 Bayern Münih'ten sakatlık açıklaması: Manuel Neuer
- 14:19 Wade Baldwin: "Fenerbahçe'de sadece şampiyonluk için yarışıyorsunuz"
- 14:11 Boksörler, ay-yıldızlı formayla Gençlik Olimpiyatları için kota peşinde
- 14:02 Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!
- 13:43 Alvaro Morata'ya tepki: Geri dönebilir
- 13:36 Endrick, Fransa'da ayın oyuncusu seçildi!
- 13:35 Wilfried Zaha: "İnsanlar çabuk unutuyor"
- 13:25 Milli para badmintoncu İlker Tuzcu, dünya 3'üncüsü oldu
- 13:18 Victor Osimhen için transfer açıklaması!
- 12:35 Sacha Boey için transfer mesajı
- 12:29 Galatasaray - Juventus maçının hakemleri belli oldu!
- 12:22 Merinos Voleybol'da hedef play-off potası!
- 12:14 Domenico Tedesco'dan İtalyanlara ret!
- 12:08 Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, süper takım yarışı için umutlu
- 12:01 Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
- 11:57 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 11:48 Süper Lig'de 'Haliç derbisi' oynanacak
- 11:24 Alperen Şengün'den All-Star öncesi mesaj
- 11:14 Fenerbahçe'ye yine Galatasaray'dan transfer: Çağrı Balta
- 11:11 Fenerbahçe'de rekor kırabilir: Anderson Talisca
- 11:10 Barış Alper Yılmaz'a 25 milyon TL'lik bonus kapıda
- 11:00 Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı öncesinde net mesaj!
- 10:57 Noa Lang için iki talip
- 10:42 Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
- 10:41 Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında!
- 10:29 Okan Buruk'tan Juventus maçı öncesi zor karar!
- 09:46 40 yıllık Galatasaraylı gibi: Noa Lang!
- 09:45 Altay Bayındır'dan Beşiktaş için yeşil ışık
- 09:35 Beşiktaş'ta alarm: Dersimiz savunma
- 09:34 Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
- 09:20 Galatasaray'da Icardi için sözleşme gelişmesi
- 09:19 Galatasaray'da kulübe etkisi!
- 09:14 Yazarlardan Trabzonspor yorumları
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Edin Dzeko asistledi, Türk yıldızlar bitirdi!
Marsilya'da sürpriz istifa: Mehdi Benatia
Yan Diomande'den Bayern Münih için transfer yanıtı
Bayern Münih'ten sakatlık açıklaması: Manuel Neuer
Juventus'ta Khephren Thuram belirsizliği!
Alvaro Morata'ya tepki: Geri dönebilir
Endrick, Fransa'da ayın oyuncusu seçildi!
Juventus: "Bu hakemlerle lig bitmez! VAR değişsin!"
Manchester City, FA Cup'ta iki golle turladı!
Harry Kane başlattı, Goretzka bitirdi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12