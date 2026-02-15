Marsilya'da sürpriz istifa: Mehdi Benatia

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique de Marseille'da flaş bir gelişme yaşandı.



Kulübün sportif direktörü Mehdi Benatia, görevinden derhal geçerli olmak üzere istifa etti.



Futbolculuk kariyerinin ardından Marsilya'da yönetici olarak görev alan Benatia, özellikle son dönemde transfer stratejisi ve kadro planlamasında kilit rol üstlenmişti. OM'un Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yapılan hamlelerin arkasındaki isimlerden biri olarak gösteriliyordu.



YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK



Kulüp sahibi Frank McCourt ve başkan Pablo Longoria'nın, sportif operasyonlarda boşluk oluşmaması adına kısa sürede yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.



