15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-143'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-055'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-253'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-043'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-043'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-041'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-287'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-013'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-179'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Marsilya'da sürpriz istifa: Mehdi Benatia

Marsilya'da sportif direktör Mehdi Benatia, görevinden istifa etti.

calendar 15 Şubat 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique de Marseille'da flaş bir gelişme yaşandı.

Kulübün sportif direktörü Mehdi Benatia, görevinden derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından Marsilya'da yönetici olarak görev alan Benatia, özellikle son dönemde transfer stratejisi ve kadro planlamasında kilit rol üstlenmişti. OM'un Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yapılan hamlelerin arkasındaki isimlerden biri olarak gösteriliyordu. 

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Kulüp sahibi Frank McCourt ve başkan Pablo Longoria'nın, sportif operasyonlarda boşluk oluşmaması adına kısa sürede yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
