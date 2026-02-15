14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

40 yıllık Galatasaraylı gibi: Noa Lang!

Napoli'den kiralanan Noa Lang, adeta 40 yıllık Galatasaraylı gibi sahaya çıktığı ilk andan itibaren takımına katkı vermeye başladı ve her hafta üzerine koyarak devam ediyor.

calendar 15 Şubat 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın en başarılı hamlesi olarak gösterilen Noa Lang, inanılmaz bir katkı vermeye başladı.

Eyüpspor önünde sol kanadı çok verimli kullanan, Mauro Icardi'nin attığı ilk gol öncesinde kaleciden dönen sert şutu çeken isim olan Noa Lang maçın en etkili isimleri arasında yer aldı.

MUHTEŞEM ETKİ

Icardi ve Osimhen'in ardından kürsüye çıkmayı başaran Hollandalı futbolcu muhteşem bir etki yarattı.

JUVENTUS'U YAKINDAN TANIYOR

Juventus'u yakından tanıyan Noa Lang'ın yükselen formuyla birlikte salı günü sahaya çıkması bekleniyor.

KOEMAN YAKINDAN İZLEDİ

Ayrıca Eyüpspor mücadelesinde Lang yakın takibe alındı. Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman karşılaşmayı RAMS Park'ta tribünden izleyip Noa Lang'ı takip etti. Hollanda Milli Takımı'nın önemli bir parçası olan 26 yaşındaki futbolcunun performansı yüzleri güldürdü. Böyle giderse zorunlu olmasa da satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor. Daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynadığı dönemde 1 yıl Beşiktaş altyapısında yer alan Noa Lang, İstanbul'a hiç uyum sorunu yaşamadı.  

