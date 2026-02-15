Marco Asensio derbide parladı, paylaşımıyla mest etti!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Marco Asensio, maç sonrası yaptığı paylaşımla da gündem oldu.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 maddede oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı.
"4.'SÜ FENERBAHÇE TARAFTARI OLMAK"
Marco Asensio ise Fenerbahçe'nin bu tweetini alıntılayarak "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Marco Asensio'nun karşılaşma sonrası yaptığı hamle gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun hamlesine büyük ilgi gösterdi.
