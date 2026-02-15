14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
4-1

Marco Asensio derbide parladı, paylaşımıyla mest etti!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Marco Asensio'nun karşılaşma sonrası yaptığı hamle gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun hamlesine büyük ilgi gösterdi.

calendar 15 Şubat 2026 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marco Asensio derbide parladı, paylaşımıyla mest etti!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Marco Asensio, maç sonrası yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 maddede oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı.



"4.'SÜ FENERBAHÇE TARAFTARI OLMAK"

Marco Asensio ise Fenerbahçe'nin bu tweetini alıntılayarak "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
