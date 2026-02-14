Recep Uçar: ''İyi başlamadık ama iyi bitirdik''

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Hiç iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir maç oldu." dedi.



Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin bu sezon sahasında iyi sonuçlar elde ettiğine işaret etti.



Başkent ekibinin evinde en son 10. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'a yenildiğini hatırlatan Uçar, "Gençlerbirliği zor bir deplasman. Bunu bilerek buraya geldik. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Konyaspor maçında da tesadüf olacak ama Konyaspor'un teknik direktörüydüm. O süreçten sonra iç sahada Trabzonspor, Başakşehir gibi önemli maçları kazandılar." diye konuştu.



Uçar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladıkları karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarına dikkati çekerek, "Hiç iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. Belki hatırlamak istemeyeceğim bir 70 dakikalık oyun var. Sonrasında aldığımız riskler... Bu kadar ofansif hamle yapıp, sağ bekimizin attığı 2 golle 1 puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun. Futbolun da belki güzel tarafı bu." ifadelerini kullandı.



"Burada bulunduğum periyottaki en kötü ilk yarıydı." değerlendirmesini yapan Uçar, şunları kaydetti:



"İlk devre, oyunun hiçbir bölümünde iyi oynamadık. Her şeye rağmen Ali Sowe ile altıpastaki pozisyonu atabilsek, belki farklı bir oyun olacaktı. Sonrasında yediğimiz golle soyunma odasına 2-0 geride girdik. Gençlerbirliği, gollerinin yüzde 50'sini duran toptan atan bir takım. İlk golü duran toptan yedik. En iyi yaptıkları ikinci iş, savunmadan hücum geçişleri. İkinci golde çok anlamsız bir şekilde panik halinde hücum ederken, kaybettiğimiz top sonrası yakalanıyoruz. Çok eksik de değiliz ama arkamıza adam kaçırıyoruz. Kabus gibi bir ilk yarı, çok net. Devre arasında değişiklikler yaptık. Çünkü Ali Sowe psikolojik olarak iyi durumda değildi."



İkinci yarı geri dönmesini bildiklerini dile getiren Uçar, "Gençlerbirliği deplasmanında alınan 1 puan iyi gözükse de ben dahil bütün oyuncularımızın öz eleştiri yapacağı bir ilk yarı oynadık. En fazla öz eleştiriyi de ben yapacağım. Çok mutlu muyum, değilim. Geri dönüş, karakter evet mutlu etti ama bizim artık acilen kazanmamız gerekiyor. İnşallah, bu dönüş bizim yeni bir başlangıcımızın kıvılcımı, işareti olur. Cuma günkü Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, acilen üç puan alıp, hem altlardan uzaklaşmak hem de artık taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Uçar, Ali Sowe'un bu sezon etkili performans gösterememesiyle ilgili soruya, "Santrfor zor bir mevki. Meziyet, istek, çaba bazen yetmiyor. O öz güveni yakalamak da önemli. Ali'nin bence şu anda yaşadığı en büyük sorun da psikolojik, öz güvenle alakalı. Yoksa bugün girdiği o pozisyonu atamayacak bir oyuncu değil. Çok kaliteli bir oyuncu. Özverili de bir çocuk. Ali'nin tekrar eskisi gibi skor üretmesine takımın, Rize şehrinin ihtiyacı var. Her zaman iletişim halindeyiz, bundan sonra da olacağız. Biz yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim yapabileceğimiz tek şey ona destek olmak, arkasında olmak." yanıtını verdi.



