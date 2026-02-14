14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-054'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-128'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Norveç altın madalyaya doymuyor

Norveçli Maren Kirkeeide, biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte altın madalyaya ulaştı

calendar 14 Şubat 2026 18:58
Norveç altın madalyaya doymuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde Norveçli Maren Kirkeeide, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Maren Kirkeeide, 20 dakika 40.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Fransız sporcular, podyumu tamamladı. Oceane Michelon, 3.8 saniye saniye geride gümüş, Lou Jeanmonnot ise 23.7 saniye farkla bronz madalya aldı.

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
