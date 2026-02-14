Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'tan şikayetçi

Fenerbahçe Kulübü'nden, Panathinaikos deplasmanında kazanılan maç sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci yaptığı açıklamada "Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı." dedi.
Sarı-lacivertli yönetici ayrıca "Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
🔥🔥Oaka'da maç sonu ortalık karıştı!pic.twitter.com/N6HCLWxjyg
— Sporx (@sporx) February 13, 2026