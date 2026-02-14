13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'tan şikayetçi

Fenerbahçe Kulübü'nden, Panathinaikos maçı sonrası açıklama geldi.

14 Şubat 2026 02:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'tan şikayetçi
Fenerbahçe Kulübü'nden, Panathinaikos deplasmanında kazanılan maç sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci yaptığı açıklamada "Sevgili Fenerbahçeliler, endişe edecek bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi iyi, gerekli önlemler alındı." dedi.

Sarı-lacivertli yönetici ayrıca "Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
