13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Arbeloa'dan Hansi Flick'e 4-0 yanıtı!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Hansi Flick'in Kral Kupası sözlerine göndermede bulunarak, Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki 4-0'lık yenilgisi üzerinden göndermede bulundu.

calendar 13 Şubat 2026 18:07 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 18:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arbeloa'dan Hansi Flick'e 4-0 yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, takım içi birlik mesajı verdi.
 
Dani Carvajal'ın forma süresi nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizliğe değinen genç teknik adam, oyuncularına "bireyselin önüne takımı koyma" çağrısında bulundu.
 
Arbeloa ayrıca, Hansi Flick'e de gönderme yaparak, Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Kral Kupası yarı final ilk maçında aldığı 4-0'lık yenilgi hakkında yorum yapmadı.
 
DANI CARVAJAL KRİZİ
 
Mestalla'da az süre alması sonrası tepki gösteren Carvajal ile ilgili konuşan Arbeloa, konunun büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "Bir oyuncunun istediği kadar oynamadığında mutlu olmaması olağan. Herkes kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnun olmayan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı" ifadelerini kullandı. Arbeloa, soyunma odasında iletişimin açık olduğunun altını çizdi.
 
HANSI FLICK'E GÖNDERME
 
Barcelona'nın Atletico karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası Flick'in açıklamalarına da değinen Arbeloa, "4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona'ya ve Flick'e sorun" diyerek tartışmaya girmek istemedi. Flick, iki gün önce Barcelona'nın kupadaki performansının küçümsenmesi halinde bunun Real Madrid'e sorulması gerektiğini söylemiş ve eflatun-beyazlıların Albacete'ye elenmesine atıfta bulunmuştu.
 
HANSI FLICK NE DEMİŞTİ?
 
Atletico Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flick kendisine sorulan "Copa del Rey'in değerini küçümseyenler ya da bu yıl henüz üst düzey bir takımla karşılaşılmadığı için önemini azaltmaya çalışanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bunu Real Madrid'e sorun." cevabını vermişti.
 
Arbeloa, 14 Şubat cumartesi günü Real Sociedad ile Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesi de rakiplerine övgüde bulundu. Bask ekibinin yeni teknik direktörüyle birlikte yükselen performansına dikkat çeken Arbeloa, "Büyük takımlara karşı oynadılar ve yenilgisizler. Çok tehlikeliler. Zor bir maç olacak ve en iyi seviyemizi göstermemiz gerekecek" dedi.
 
Öte yandan Madrid temsilcisinde Kylian Mbappe'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak durumda olduğu belirtildi. Oyuncularıyla ilişkisine de değinen Arbeloa, kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Bazen onlar gelir, bazen ben çağırırım. Önemli olan sağlıklı iletişim kurmak. Oyuncularımla ne kadar yakın bir ilişki kurarsam o kadar iyi" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.