13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Gençlerbirliği, evinde Rizespor'u konuk ediyor

Fenerbahçe deplasmanından puansız dönen Gençlerbirliği, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

13 Şubat 2026 11:14
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Gençlerbirliği, evinde Rizespor'u konuk ediyor




Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, ligde 22 puanla 11'inci, Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye geçen hafta deplasmanda 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bu 5 maçlık süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3, Gaziantep FK'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
