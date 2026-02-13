12 Şubat
Brentford-Arsenal
1-1
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-0
12 Şubat
Sion-Basel
2-0
12 Şubat
Thun-Lausanne
5-1
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-4
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Okan Buruk'tan "Hızlı başlangıç" planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçında erken skor avantajını almayı ve fişi erken çekmeyi planlıyor.

calendar 13 Şubat 2026 08:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan 'Hızlı başlangıç' planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçını da düşünerek Eyüpspor maçında erken skor avantajını almak istiyor.

Eyüpspor maçı öncesi oyuncularıyla bir görüşme yapan sarı-kırmızılı teknik adam, futbolculardan Eyüpspor karşılaşmasında hızlı bir başlangıç ve skor avantajı istedi. İlk yarıda ilk düdükle birlikte maça baskılı bir başlangıç planlayan başarılı teknik adam, oyuncularından bulacakları gol fırsatlarında dikkatli olmaları ve bu fırsatları değerlendirmelerini istedi.

Ligdeki Eyüpspor maçında erken skor avantajıyla birlikte fişi çekmek isteyen Okan Buruk, Juventus maçı öncesi düşük tempoda gelecek bir galibiyetle İtalyan ekibiyle oynanacak maçı düşünmeye başlamak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.