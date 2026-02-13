Okan Buruk'tan 'Hızlı başlangıç' planı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçını da düşünerek Eyüpspor maçında erken skor avantajını almak istiyor.
Eyüpspor maçı öncesi oyuncularıyla bir görüşme yapan sarı-kırmızılı teknik adam, futbolculardan Eyüpspor karşılaşmasında hızlı bir başlangıç ve skor avantajı istedi. İlk yarıda ilk düdükle birlikte maça baskılı bir başlangıç planlayan başarılı teknik adam, oyuncularından bulacakları gol fırsatlarında dikkatli olmaları ve bu fırsatları değerlendirmelerini istedi.
Ligdeki Eyüpspor maçında erken skor avantajıyla birlikte fişi çekmek isteyen Okan Buruk, Juventus maçı öncesi düşük tempoda gelecek bir galibiyetle İtalyan ekibiyle oynanacak maçı düşünmeye başlamak istiyor.
