Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık: Oğuz Aydın

Transfer döneminde Rusya'dan gelen teklifi geri çeviren ve son anda Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Oğuz Aydın için sezon sonu ayrılık ihtimali güçlendi.



Milli futbolcunun, sezon sonunda Fenerbahçe macerasına noktayı koyabileceği öğrenildi. Oğuz Aydın'ı özellikle Fransa'dan bazı kulüplerin yakından takip ettiği belirtilirken, oyuncunun da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



"TEKLİF GELİRSE KABUL EDİN"



Kulüp kaynaklarına göre Oğuz Aydın'ın, yönetime "Uygun bir teklif gelmesi halinde kabul edin" mesajını verdiği aktarıldı.







