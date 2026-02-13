13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için sezon sonu ayrılık ihtimali güçlendi. Milli oyuncunun, uygun teklif gelmesi halinde transfere onay verdiği öğrenildi.

calendar 13 Şubat 2026 09:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık: Oğuz Aydın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer döneminde Rusya'dan gelen teklifi geri çeviren ve son anda Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Oğuz Aydın için sezon sonu ayrılık ihtimali güçlendi.

Milli futbolcunun, sezon sonunda Fenerbahçe macerasına noktayı koyabileceği öğrenildi. Oğuz Aydın'ı özellikle Fransa'dan bazı kulüplerin yakından takip ettiği belirtilirken, oyuncunun da kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDİN"

Kulüp kaynaklarına göre Oğuz Aydın'ın, yönetime "Uygun bir teklif gelmesi halinde kabul edin" mesajını verdiği aktarıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
