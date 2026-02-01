12 Şubat
Brentford-Arsenal
0-056'
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-153'
12 Şubat
Sion-Basel
2-086'
12 Şubat
Thun-Lausanne
4-186'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-381'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Ancelotti, Brezilya ile devam dedi!

Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 13 Şubat 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Carlo Ancelotti'nin geleceği netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Brezilya Futbol Federasyonu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan çalıştırıcı, 2030 yılına kadar Sambacılar'ın başında görev yapacak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Ancelotti ile uzun vadeli bir proje üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken, hedefin 2026 Dünya Kupası ve sonrasındaki süreçte milli takımı yeniden dünyanın zirvesine taşımak olduğu vurgulandı.

Daha önce kulüp kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih ve PSG gibi devleri çalıştıran Ancelotti, milli takım düzeyindeki bu uzun soluklu projesiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
