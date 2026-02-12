12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Fenerbahçe'de orta saha ikilemi: Kante mi, İsmail mi?

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Tedesco, orta sahaya odaklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco planlarını hazırladı.
 
İtalyan teknik adam, kadrosunun en güçlü mevkiisi olan orta sahaya odaklandı.
 
Sarı-lacivertlilerde orta saha ikilisi olarak Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Edson Alvarez formaya adaylar.
 
Tedesco'nun Guendouzi'yi oynatmasına kesin gözle bakılıyor. Fransız yıldızın yanında İsmail Yüksek'in formaya daha yakın durduğu aktarıldı.
 
ASENSIO ÇOK FORMDA
 
Orta sahada 10 numara bölgesinde sezonun flaş ismi Marco Asensio forma giyecek.
 
Gençlerbirliği maçında yaptığı muhteşem asistle adından söz ettiren Asensio, Trabzonspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.
 
İspanyol futbolcunun skor katkısı da teknik heyete çok güven veriyor. Bu sezon ligde 17 maçta 9 gol, 7 asistle 16 gole direkt etki etti.
 
Özellikle Marco Asensio'nun skor katkısı verdiği 12 karşılaşmanın 10'unu Fenerbahçe kazandı ve 2 maç beraberlikle tamamlandı. Söz konusu süreçte Kanarya yenilmedi.
 
FRED VE AMRABAT GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ
 
Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki son 2 galibiyetinde orta saha oyuncuları başrol oynadı. 2023- 24 sezonunda deplasmandaki 3-2'lik derbi galibiyet Fred 2 golüyle parladı. 2024-25 sezonunda da 3-2'lik zaferde Amrabat sahneye çıkmıştı.
 
KANTE'YE ÖZEL PROGRAM
 
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'ye özel bir antrenman programı uygulanıyor. Fransız orta sahanın takımla aynı fizik seviyesine gelebilmesi için bir program hazırlandığı aktarıldı. Kante'nin yakın zamanda beklenen seviyeye geleceği belirtildi.
 
TALISCA'YA ÖNEMLİ ROL
 
Hücum hattında Fenerbahçe'nin en önemli ismi olarak dikkat çeken Anderson Talisca'ya Trabzonspor deplasmanında büyük iş düşecek.
 
Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Sambacı, dev derbide forvet oynayacak. Bu sezon ligde kaydettiği 12 gol, 3 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu, Tedesco'nun takımda en güvendiği isimlerden biri oldu.
