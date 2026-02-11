11 Şubat
Aston Villa-Brighton
0-055'
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-345'
11 Şubat
M.City-Fulham
3-055'
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-057'
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-029'
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-045'
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
0-0DA

Fenerbahçe'den Ademola Lookman açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Ademola Lookman transferinin gerçekleşmeme sebebini anlattı.

calendar 11 Şubat 2026 22:30
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HAKARET KABUL ETTİK"

Ademola Lookman transferinin iptal olma sebebini anlatan Salar, "Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Lookman transferine bu konuda dahil oldu. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik." dedi.

"ALMAK İSTEDİK, ŞARTLARIMIZI ZORLADIK AMA..."

Murat Salar sözlerinin devamında; "Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı." ifadelerini kullandı.

"BU SAYGISIZLIĞA KARŞI TRANSFERDEN VAZGEÇTİK"

Fenerbahçe Başkanvekili; "Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
