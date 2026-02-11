11 Şubat
LaMelo: "Hornets'ın dönüşümünün temelinde kültür ve aile bağı var"

Yıldız oyuncu LaMelo Ball, Charlotte Hornets'ın koç Charles Lee yönetiminde yaşadığı dramatik yükselişi, oluşturulan temel kültüre ve takım içindeki bağa bağladı.

2026'ya 11-22'lik derecede başlayan Hornets, son 21 maçın 14'ünü kazanarak dikkat çekici bir çıkış yakaladı. Dokuz maçlık galibiyet serisinde Batı Konferansı'nın ilk beş sırasındaki takımlarını mağlup eden Charlotte, organizasyon içi uyumun sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu gösterdi.

"Kesinlikle sağlam bir temeliniz olmalı," diyen Ball, Yahoo Sports'a yaptığı açıklamada, "Bir şeyin zirveye çıkabilmesi için alt sırasının sağlam ve birlikte olması gerekir," ifadelerini kullandı.

Ball ile Lee arasındaki ilişki, sezon içinde yaşanan yedek bırakılmalar ve ilk beşten çıkarılmalar gibi zor anlara rağmen güçlendi. Sezon başında Ball'un takım içindeki geleceğine dair soru işaretleri oluşsa da taraflar bu süreci geride bıraktı.

"Hepimizin arası çok iyi. Ben, o, koçlar, oyuncular… Tüm ekip. Gerçekten büyük bir aile gibiyiz."

İki şampiyonluk yüzüğüne sahip eski Bucks ve Celtics asistanı Lee, top paylaşımına dayalı sistemli bir hücum düzeni kurdu. Bu yaklaşım Ball, Brandon Miller ve Miles Bridges'in şut denemelerini azaltırken, özellikle Miller ve Bridges'in verimliliğini artırdı.

Charlotte, Cleaning the Glass verilerine göre NBA'de atılan şutların yüzde 45,2'sini üç sayı çizgisinin gerisinden kullanarak ligde üçüncü sırada yer alıyor. Buna karşın tempo açısından 25. sırada bulunan Hornets, hücumda kat edilen mesafede ise ligin zirvesinde bulunuyor.

Ball'un sisteme bağlılığı, kadro genelinde yukarıdan aşağıya bir etki yarattı. Charlotte, pas ve asist ortalamalarında lig ortalamasında yer alırken, ikinci asist kategorisinde ilk beş içerisinde bulunuyor.

Ball, Miller, Bridges, çaylak Kon Knueppel ve Moussa Diabate'ten oluşan ilk beş, 230 dakikada +146 net rating yakalayarak 100 pozisyonda 143,1 sayı üretti.

Hornets, önümüzdeki yedi yıl boyunca tüm ilk tur draft haklarını elinde bulunduruyor ve maaş sınırı üzerinde fakat lüks vergisi sınırının altında olarak yaz dönemine mali esneklikle girecek.

