10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

İrem Dursun Olimpiyat Sahnesinde

Milli kayakçı İrem Dursun, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 12 Şubat'ta piste çıkacak.

calendar 11 Şubat 2026 09:19
Haber: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, 12 Şubat Perşembe günü kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak.

İtalya'daki oyunların 6. gününde milli sporcu İrem Dursun, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.

Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayacak milli sporcunun kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 15.00'te başlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
