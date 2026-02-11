2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, 12 Şubat Perşembe günü kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde yarışacak.
İtalya'daki oyunların 6. gününde milli sporcu İrem Dursun, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.
Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayacak milli sporcunun kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 15.00'te başlayacak.
İtalya'daki oyunların 6. gününde milli sporcu İrem Dursun, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.
Kariyerinde ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayacak milli sporcunun kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, TSİ 15.00'te başlayacak.