10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Galatasaray'da Cenk Ergün rahatsızlığı

Ara transferde beş takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da eski sportif direktör Cenk Ergün, rahatsızlığa neden oldu.

calendar 11 Şubat 2026 08:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın hareketli geçen ve beş takviyenin yapıldığı devre arası transfer dönemi geride kaldı ama sarı-kırmızılılar adına kriz durumu oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kulübün eski çalışanı olan ve sonra menajerlik yapan Cenk Ergün'ün Dursun Özbek'in onayı ile yapılan iki transferde aktif rol aldığı ve bu durumun yönetim içinde rahatsızlığa sebep olduğu belirtildi. Olay sadece bununla da sınırlı değil. Ergün'ün son dönemde Kemerburgaz'da da boy gösterdiği ifade ediliyor.

"TRANSFERDE YOKUM!"

Renato Nhaga transferinde de rol aldığı gündeme gelen Cenk Ergün, bu iddiayı yalanladı.

Cenk Ergün, "Nhaga'nın temsilcisi arkadaşım. Nhaga beni takip etti diye transferde olduğumu ortaya atıyorlar. Beni başka oyuncular da takip ediyor. Çok net söyleyebilirim ki pazarlıkta yokum. Oyuncuyu Galatasaray'a ben önermedim. Fiyat söylemedim ve transfer görüşmelerine herhangi bir dahlim olmadı." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
