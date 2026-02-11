Galatasaray'da Cenk Ergün rahatsızlığı

Galatasaray'ın hareketli geçen ve beş takviyenin yapıldığı devre arası transfer dönemi geride kaldı ama sarı-kırmızılılar adına kriz durumu oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kulübün eski çalışanı olan ve sonra menajerlik yapan Cenk Ergün'ün Dursun Özbek'in onayı ile yapılan iki transferde aktif rol aldığı ve bu durumun yönetim içinde rahatsızlığa sebep olduğu belirtildi. Olay sadece bununla da sınırlı değil. Ergün'ün son dönemde Kemerburgaz'da da boy gösterdiği ifade ediliyor.
"TRANSFERDE YOKUM!"
Renato Nhaga transferinde de rol aldığı gündeme gelen Cenk Ergün, bu iddiayı yalanladı.
Cenk Ergün, "Nhaga'nın temsilcisi arkadaşım. Nhaga beni takip etti diye transferde olduğumu ortaya atıyorlar. Beni başka oyuncular da takip ediyor. Çok net söyleyebilirim ki pazarlıkta yokum. Oyuncuyu Galatasaray'a ben önermedim. Fiyat söylemedim ve transfer görüşmelerine herhangi bir dahlim olmadı." ifadelerini kullandı.
