Okan Buruk'tan Juventus için rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesi oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda rotasyon yapacak.

11 Şubat 2026 09:45
Haber: Takvim
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Eyüpspor maçında kadroda rotasyona hazırlanıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını düşünerek Eyüpspor önünde rotasyona gideceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının Davinson Sanchez'in yerine stoperde Wilfried Singo'ya forma vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, sağ bekte ise Roland Sallai'nin yerine Sacha Boey'a şans tanıyacak. Sol bekte Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'nın oynaması beklenirken, Yunus Akgün'ün yerine de İlkay Gündoğan'ın sahada olacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
