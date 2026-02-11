Okan Buruk'tan Juventus için rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Eyüpspor maçında kadroda rotasyona hazırlanıyor.
Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını düşünerek Eyüpspor önünde rotasyona gideceği öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcının Davinson Sanchez'in yerine stoperde Wilfried Singo'ya forma vermesi bekleniyor.
Okan Buruk, sağ bekte ise Roland Sallai'nin yerine Sacha Boey'a şans tanıyacak. Sol bekte Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'nın oynaması beklenirken, Yunus Akgün'ün yerine de İlkay Gündoğan'ın sahada olacağı öğrenildi.
