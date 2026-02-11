11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

UEFA paylaştı: Galatasaray, 63 yıldır kaybetmiyor

UEFA resmi sitesinin paylaştığı bilgilere göre; Galatasaray, 17 maçta İtalyan ekiplerini 7 kez devirdi, 7 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, sarı-kırmızılılar 1963'ten bu yana Türkiye'de İtalyan rakiplerine kaybetmedi.

calendar 11 Şubat 2026 11:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA paylaştı: Galatasaray, 63 yıldır kaybetmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24'te tamamlamayı başaran Galatasaray, play-off turunda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

UEFA PAYLAŞTI

17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. UEFA, bu maça dair özel istatistikler paylaştı.

Galatasaray ile Juventus, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar altı kez karşı karşıya geldi ve bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Galatasaray iki galibiyetle üstünlük sağlarken, Juventus'un bir galibiyeti bulunuyor; üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşme, eleme turları da dahil olmak üzere turnuva tarihinde bir Türk takımı ile bir İtalyan takımı arasında oynanan sadece ikinci çift maçlı eşleşme olacak.

İlki 1962/63 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde gerçekleşmiş ve Milan, Galatasaray'ı toplamda 8-1'lik skorla elemişti. Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 17 maçın yalnızca üçünü kaybetti (7 galibiyet, 7 beraberlik).

1963'TEN BU YANA TÜRKİYE'DE YENİLGİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de İtalyan rakiplere karşı 1963'ten bu yana yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi tarihindeki 200. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor ve bu barajı aşan ilk Türk temsilcisi olacak. Ayrıca turnuva tarihinde 250 gole ulaşmasına iki gol kaldı.

JUVENTUS'UN PERFORMANSI

Juventus, Türk takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 10 maçın sadece ikisini kaybetti (5 galibiyet, 3 beraberlik) ve bu iki yenilgi de Galatasaray'a karşı geldi. İtalyan temsilcisi, UEFA'daki son altı çift maçlı eşleşmenin ilk ayağında yenilgi almadı (3 galibiyet, 3 beraberlik). Juventus son 12 sezonun 10'unda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında yer aldı. Galatasaray ise 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez bu turda mücadele ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.