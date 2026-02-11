Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için net tavır!

Beşiktaş 'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla büyüledi.

Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç forvet için İtalyan ekibi harekete geçiyor.

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanma kararı alırken, sportif direktör Angelozzi bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve "Onu almamak delilik olur" demişti.

BEŞİKTAŞ'TAN SEMİH KILIÇSOY KARARI

Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek isteyen ve Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak isteyen Cagliari'ye kötü haber geldi. Sabah'a göre Beşiktaş, milli forvetin opsiyonunda bir kuruş dahi indirime gitmeyecek.

12 + 2 + SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yanı sıra +2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.