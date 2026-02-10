Lamine Yamal: 'Saha dışında futbolu unutuyorum'

Barcelona forması giyen genç yıldız Lamine Yamal, futbol dışındaki hayatı ve maçlar öncesi baskıyla nasıl başa çıktığını anlattı.



"HER 18 YAŞINDAKİ GİBİ YAŞIYORUM"



Saha dışındaki günlük yaşamına değinen Yamal, sıradan bir genç gibi vakit geçirdiğini söyledi:



"Her 18 yaşındaki genç gibi şeyler yapıyorum: Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, kardeşime bakıyorum, video oyunları oynuyorum, dışarı çıkıyorum… Kısacası normal bir hayat."



"SAHA DIŞI FUTBOLU UNUTUYORUM"



Maçlar öncesinde kendisini strese sokacak detaylardan özellikle uzak durduğunu belirten genç kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:



"Arkadaşlarımla zaman geçirmeye ve hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanmamaya gayret ediyorum. Karşılaşacağım bek oyuncusunun maç görüntülerini izlemiyorum, buna benzer şeyler yapmıyorum."



"SAHADAYKEN HER ŞEYİMİ VERİYORUM"



Yamal, futbolu zihinsel olarak nasıl dengelediğini ise net sözlerle özetledi:



"Keyif almaya çalışıyorum. Sahadayken elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama sahadan çıktığım anda futboldan mümkün olduğunca kopuyorum."



