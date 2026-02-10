10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Lamine Yamal: "Saha dışında futbolu unutuyorum"

Barcelona forması giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal, futbol dışındaki hayatı ve maçlar öncesi baskıyla nasıl başa çıktığını hakkında konuştu.

Barcelona forması giyen genç yıldız Lamine Yamal, futbol dışındaki hayatı ve maçlar öncesi baskıyla nasıl başa çıktığını anlattı.

"HER 18 YAŞINDAKİ GİBİ YAŞIYORUM" 

Saha dışındaki günlük yaşamına değinen Yamal, sıradan bir genç gibi vakit geçirdiğini söyledi: 

"Her 18 yaşındaki genç gibi şeyler yapıyorum: Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, kardeşime bakıyorum, video oyunları oynuyorum, dışarı çıkıyorum… Kısacası normal bir hayat."

"SAHA DIŞI FUTBOLU UNUTUYORUM"

Maçlar öncesinde kendisini strese sokacak detaylardan özellikle uzak durduğunu belirten genç kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı: 

"Arkadaşlarımla zaman geçirmeye ve hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanmamaya gayret ediyorum. Karşılaşacağım bek oyuncusunun maç görüntülerini izlemiyorum, buna benzer şeyler yapmıyorum."

"SAHADAYKEN HER ŞEYİMİ VERİYORUM"

Yamal, futbolu zihinsel olarak nasıl dengelediğini ise net sözlerle özetledi: 

"Keyif almaya çalışıyorum. Sahadayken elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama sahadan çıktığım anda futboldan mümkün olduğunca kopuyorum."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
