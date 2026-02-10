2. Türk Kayak Kupası Uludağ'da

Türk Devletleri Teşkilatı, 2. Türk Kayak Kupası'nın Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.



Türk Devletleri Teşkilatının açıklamasına göre büyük slalom disiplinindeki organizasyon, 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 18-25, 26-45 ile 46 yaş ve üzeri kategorilerinde yapılacak yarışmanın başvuruları, 12 Şubat'ta sona erecek.



Etkinlik, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeyi ve kış sporlarının gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.



Organizasyon, Türk Kayak Merkezleri Birliği üyesi olan Uludağ, Amirsoy, Şahdağ, Şimbulak, Erciyes, Palandöken, Tufandağ ve Oi-Qaragai kayak merkezleri tarafından, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde ortaklaşa yapılıyor.



