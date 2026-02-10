Basketbol dünyasında ilham verici bir hikâye daha yazıldı. Sırp basketbolcu Nikola Topić, testis kanserini yenmesinin ardından ilk maçına çıktı ve Oklahoma City Blue'nun NBA G League'de Sioux Falls Skyforce'u 137-135 mağlup ettiği karşılaşmada sahada yer aldı.



Kanser tedavisini tamamladıktan sonra ilk kez profesyonel bir maçta forma giyen Topić, 16 dakikada 3/5 isabetle 7 sayı üretirken, 7 asistle de galibiyete önemli katkı sağladı.



Karşılaşmayı tribünden izleyen seyirciler, genç oyuncunun parkeye adım attığı anlarda Topić'i uzun süre alkışladı. Bu maç, aynı zamanda onun profesyonel kariyerindeki ilk resmi karşılaşması oldu.



Maçın ardından konuşan Oklahoma City Blue Başantrenörü Daniel Dixon, oyuncusunun verdiği mücadeleden övgüyle söz etti. Dixon, ClutchPoints'ten Josue Pavon'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Harikaydı. Onun için muhtemelen çok yoğun duygular vardı. Onunla gurur duyuyorum. Yeniden sahada olmanın verdiği mutlulukla yüzünde bir gülümseme görmek… Gerçekten çok iyi bir iş çıkardı."



Öte yandan, Oklahoma City Thunder'ın pazartesi günü Los Angeles Lakers ile oynadığı maç öncesinde konuşan başantrenör Mark Daigneault da Topić'in dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



USA Today'den Clemente Almanza'nın aktardığına göre Daigneault, "Büyük bir başarı," diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir insan olarak ondan ne kadar övgüyle bahsetsek az. Zihinsel dayanıklılığı, olgunluğu, direnci… Nereden geldiğini düşünün. Geçen yıl ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle oynamadı. Son iki yılda çok az basketbol oynadı. Bir yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından çok beklenmedik bir teşhisle karşılaştı ve üç kür kemoterapi gördü. Tüm bunlardan sonra kendini tekrar sahaya hazırlaması inanılmaz bir başarı."



Kanseri tamamen yenen Nikola Topić için artık gözler, hazır olduğu anda gerçekleşmesi beklenen NBA debutuna çevrilmiş durumda. Thunder taraftarları, genç oyuncunun en üst seviyede sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.



