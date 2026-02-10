Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahalara dönüş yolunda önemli bir adım daha attı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, altı kez All-Star seçilen Tatum'ın, Celtics'in G League takımı Maine Celtics'e gönderilerek pazartesi öğleden sonra yapılan takım antrenmanının belirli bölümlerine katıldığı duyuruldu.



Boston yönetimi, Maine Celtics antrenmanının hemen ardından Tatum'ı yeniden NBA kadrosuna geri çağıracak ve yıldız oyuncu rehabilitasyon sürecine Boston Celtics bünyesinde devam edecek.



Celtics cephesi, Tatum'ın sahalara dönüş tarihiyle ilgili yeni bir takvim paylaşmadı.



Tatum, geçtiğimiz mayıs ayında Doğu Konferansı yarı finallerinde New York Knicks'e karşı oynanan serinin dördüncü maçında aşil tendonunu koparmıştı.



Yıldız forvet, bu sezon geri dönüş ihtimalini hiçbir zaman tamamen dışlamadı ancak rehabilitasyon sürecinde son derece temkinli davrandığını ve "ilk seferde doğru şekilde dönmek istediğini" daha önce dile getirmişti.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, 2.03 boyundaki forvet, koçların gözetiminde kontrollü beşe beş idmanlarda da yer almaya başladı.



Tatum'ın yokluğuna rağmen Boston Celtics, Doğu Konferansı'nın zirve ekiplerinden biri olmayı sürdürdü. Celtics, pazartesi günkü maçlar öncesinde 34 galibiyet – 19 mağlubiyetlik derecesiyle konferansta ikinci sırayı paylaşıyor.



