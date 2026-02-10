10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Tatum, Celtics'in G League takımıyla antrenmanda yer aldı

Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahalara dönüş yolunda önemli bir adım daha attı.

calendar 10 Şubat 2026 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, altı kez All-Star seçilen Tatum'ın, Celtics'in G League takımı Maine Celtics'e gönderilerek pazartesi öğleden sonra yapılan takım antrenmanının belirli bölümlerine katıldığı duyuruldu.

Boston yönetimi, Maine Celtics antrenmanının hemen ardından Tatum'ı yeniden NBA kadrosuna geri çağıracak ve yıldız oyuncu rehabilitasyon sürecine Boston Celtics bünyesinde devam edecek.

Celtics cephesi, Tatum'ın sahalara dönüş tarihiyle ilgili yeni bir takvim paylaşmadı.

Tatum, geçtiğimiz mayıs ayında Doğu Konferansı yarı finallerinde New York Knicks'e karşı oynanan serinin dördüncü maçında aşil tendonunu koparmıştı.

Yıldız forvet, bu sezon geri dönüş ihtimalini hiçbir zaman tamamen dışlamadı ancak rehabilitasyon sürecinde son derece temkinli davrandığını ve "ilk seferde doğru şekilde dönmek istediğini" daha önce dile getirmişti.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, 2.03 boyundaki forvet, koçların gözetiminde kontrollü beşe beş idmanlarda da yer almaya başladı.

Tatum'ın yokluğuna rağmen Boston Celtics, Doğu Konferansı'nın zirve ekiplerinden biri olmayı sürdürdü. Celtics, pazartesi günkü maçlar öncesinde 34 galibiyet – 19 mağlubiyetlik derecesiyle konferansta ikinci sırayı paylaşıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
