Okan Buruk'tan Juventus'a sertlik planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'un orta saha üstünlüğünü kırmak için sertlik odaklı bir plan üzerinde çalışıyor.
Juventus'un Locatelli, Thuram ve McKennie'den oluşan güçlü orta sahasına karşı Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün üçlüsünün yeterli sertliği sağlayamayacağı değerlendiriliyor.
Okan Buruk, Wilfried Singo ya da Roland Sallai'yi orta sahaya kaydırarak daha fiziksel bir yapı kurmayı planlıyor.
Mario Lemina'nın cezası nedeniyle zaten yokluğunu yaşayacak olan Galatasaray'da, savunma sağında Sacha Boey'e güvenilecek.
Tecrübeli teknik adam, denemeleri yapacak ve son kadro kararını Eyüp maçının ardından verecek.
Juventus'un Locatelli, Thuram ve McKennie'den oluşan güçlü orta sahasına karşı Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün üçlüsünün yeterli sertliği sağlayamayacağı değerlendiriliyor.
Okan Buruk, Wilfried Singo ya da Roland Sallai'yi orta sahaya kaydırarak daha fiziksel bir yapı kurmayı planlıyor.
Mario Lemina'nın cezası nedeniyle zaten yokluğunu yaşayacak olan Galatasaray'da, savunma sağında Sacha Boey'e güvenilecek.
Tecrübeli teknik adam, denemeleri yapacak ve son kadro kararını Eyüp maçının ardından verecek.