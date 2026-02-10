10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Okan Buruk'tan Juventus'a sertlik planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşmasında daha sert bir orta saha planlıyor.

calendar 10 Şubat 2026 10:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'un orta saha üstünlüğünü kırmak için sertlik odaklı bir plan üzerinde çalışıyor.

Juventus'un Locatelli, Thuram ve McKennie'den oluşan güçlü orta sahasına karşı Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün üçlüsünün yeterli sertliği sağlayamayacağı değerlendiriliyor.

Okan Buruk, Wilfried Singo ya da Roland Sallai'yi orta sahaya kaydırarak daha fiziksel bir yapı kurmayı planlıyor.

Mario Lemina'nın cezası nedeniyle zaten yokluğunu yaşayacak olan Galatasaray'da, savunma sağında Sacha Boey'e güvenilecek.

Tecrübeli teknik adam, denemeleri yapacak ve son kadro kararını Eyüp maçının ardından verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
