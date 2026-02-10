Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Panionios deplasmanında!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında 10 Şubat Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.



Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.



İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek.



Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.



