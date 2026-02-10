10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Panionios deplasmanında!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında deplasmanda Panionios ile karşı karşıya gelecek.

calendar 10 Şubat 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 10:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Panionios deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında 10 Şubat Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.