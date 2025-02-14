14 Şubat Sevgililer Günü Kutlamak Günah mı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'ne dayanmaktadır. Aziz Valentin'in adını taşıyan bu gün, Batı dünyasında aşkın ve romantizmin sembolü olarak kabul edilmiştir. Ancak, Sevgililer Günü'nün kökeni dini bir ritüele dayanması sebebiyle, İslam alimleri arasında Sevgililer Günü caiz mi? sorusu etrafında çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır.

İslam alimleri, Sevgililer Günü'nün dini dayanağı olmadığını ve bir Hristiyan geleneğinden geldiğini ifade etmektedir. 14 Şubat Sevgililer Günü haram mı? sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde özetlenebilir:

Taklit ve Bidat Unsuru: İslam'da, başka dinlerin ve kültürlerin geleneklerinin taklit edilmesi uygun görülmemektedir. Sevgililer Günü'nün kökeni Hristiyan geleneklerine dayandığı için, birçok İslam alimi bunun bir bidat (sonradan ortaya çıkan bir yenilik) olduğunu savunmaktadır.



Gayri İslami Davranışlar: Sevgililer Günü, evlilik dışı ilişkilerin meşrulaştırıldığı ve teşvik edildiği bir gün olarak algılanabilir. İslam, evlilik kurumuna büyük önem verdiği için, Sevgililer Günü'nün İslam'a uygunluğu tartışmalı hale gelmektedir.



Gereksiz Harcamalar ve İsraf: Sevgililer Günü'nde hediyeler almak, özel programlar yapmak ve lüks harcamalarda bulunmak teşvik edilmektedir. Ancak İslam, israfı ve gereksiz harcamaları hoş karşılamaz.



İslam dünyasında 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında fetva veren bazı alimler, bu günün kutlanmasının caiz olmadığını dile getirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda yaptığı açıklamalara göre, İslam'da özel günlerin Allah ve Peygamber tarafından belirlenen günler olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, Sevgililer Günü'nün dinen kutlanması uygun mu? sorusuna genellikle olumsuz cevap verilmektedir.

Bazı görüşlere göre ise, eğer Sevgililer Günü İslam'a uygun şekilde, haramdan kaçınılarak kutlanırsa, sakıncalı olmayabilir. Eşlerin birbirine hediye vermesi, sevgi ve muhabbeti artıran davranışlarda bulunması dinen haram olmadığı için, bu günün kötü alışkanlıklara dönüşmeden kutlanması bazı alimler tarafından caiz görülmektedir.

İslam alimlerinin büyük bir kısmına göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün İslam'da yeri yoktur ve kutlanması önerilmez. Ancak, eşler arasındaki sevgi ve bağlılığı artıracak her türlü güzel davranışın dinimizce teşvik edildiği unutulmamalıdır. Sevgiyi ve saygıyı tek bir güne sığdırmak yerine, İslam'da aile kavramına verilen önemi yıl boyunca yaşatmak çok daha makbul görülmektedir.

Sonuç olarak, Sevgililer Günü kutlamak günah mı? sorusunun cevabı, nasıl kutlandığına bağlıdır. Eğer İslam'a uygun bir şekilde, haram olan unsurlardan kaçınarak, sadece eşler arasında bir sevgi ifadesi olarak kutlanıyorsa, bazı alimler bunun günah olmadığını savunmaktadır. Ancak Sevgililer Günü'nün Batı kaynaklı ve dini olmayan bir kutlama olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu günü kutlamanın bidat olarak görüldüğünü söylemek mümkündür.