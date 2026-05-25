 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

TFF, 2026 sezonu Türkiye Kupası ve 1. Lig'i tescil etti

TFF, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini açıkladı.

calendar 25 Mayıs 2026 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF, 2026 sezonu Türkiye Kupası ve 1. Lig'i tescil etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir." denildi.

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.