McTominay'nin röveşatası 20 sterlinlik banknotta!

İskoçya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Scott McTominay'nin unutulmaz röveşata golünden ilham alınarak hazırlanan sınırlı sayıda üretilen yeni 20 sterlinlik banknot, Bank of Scotland tarafından tanıtıldı.



Söz konusu özel tasarım, İskoçya'nın erkekler Dünya Kupası'na 1998 yılından sonra ilk kez katılma hakkı elde etmesinin anısına hazırlandı. Banknot tasarımında geleneksel unsurlar ile McTominay'nin Danimarka karşısında İskoçya formasıyla attığı röveşata golüne ait görseller bir araya getirildi.



100 ADET BASILDI



Yalnızca 100 adet basılan özel banknotların 50'si; koleksiyoncu açık artırmaları, çekilişler ve Edinburgh ile Glasgow'da kurulacak iki pop-up alan aracılığıyla taraftarlarla buluşacak.







İskoçya Erkek Milli Takımı, kasım ayında Glasgow'daki Hampden Park'ta Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası bileti almıştı. Karşılaşmanın henüz başlarında sahneye çıkan McTominay, röveşata golüyle takımının ilk golünü kaydetmişti.



McTominay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Dünya futbolunun en büyük sahnesine çıkmak, her futbolcunun hayalidir ve bunun taraftarlarımız için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Böyle anlar takımı destekleyen herkese aittir. Bu yüzden golümün İskoç banknotunda yer aldığını görmek benim için inanılmaz derecede özel bir his."



ELDE EDİLECEK GELİRLER BAĞIŞLANACAK



Açık artırma ve çekilişlerden elde edilecek gelirlerin, evsizlikle mücadele eden ulusal yardım kuruluşu Crisis Scotland'a bağışlanacağı belirtildi. Açık artırma 26 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar devam edecek. Taraftarlar aynı tarihte saat 11.00'e kadar çekilişe katılım sağlayabilecek.



Glasgow ve Edinburgh'da kurulacak iki pop-up alanında ise taraftarlar, bir kasayı açabilmek için sayı kombinasyonunu tahmin etmeye çalışacak ve sınırlı sayıdaki banknotlardan birini kazanma fırsatı yakalayacak.



"ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK"



Bank of Scotland İskoç Yürütme Komitesi Başkanı Emma Noble da projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Noble, "Böylesine dramatik bir şekilde Dünya Kupası vizesinin alınması, taraftarların asla unutamayacağı bir an oldu. Biz de bunu İskoç kimliğine uygun bir şekilde ölümsüzleştirmek istedik." dedi.



Emma Noble ayrıca, "Futbol gibi banknotlar da uzun yıllardır ülkemizin hikayesinin bir parçası. Bu sınırlı üretim 20 sterlinlik banknot, bu iki geleneği modern ve yaratıcı bir dokunuşla bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.



Noble sözlerini, "Scott'ın röveşata golü şimdiden ülke tarihinin en büyük gollerinden biri olarak görülüyor. Bunu böylesine özel bir şekilde hayata geçirmek için kendisiyle çalışmak büyük bir ayrıcalıktı. Ayrıca Crisis'ın İskoçya genelinde evsizliği sona erdirme çalışmalarına kaynak yaratma konusunda verdiği destek için kendisine teşekkür ediyoruz." şeklinde tamamladı.



