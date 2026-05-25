 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

5 büyük ligde son şampiyon Arsenal

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden son takım Arsenal oldu. 2025-2026 sezonunun tamamlandığı İngiltere'de Arsenal, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da PSG, İspanya'da Barcelona ve İtalya'da Inter şampiyonluğa ulaştı.

calendar 25 Mayıs 2026 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
5 büyük ligde son şampiyon Arsenal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


İngiltere'de (Premier Lig) şampiyonluğunu ilan eden Arsenal, Avrupa'nın 5 büyük liginde zafere ulaşan son takım oldu.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Arsenal'ın yanı sıra Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da (LaLiga) Barcelona, İtalya'da (Serie A) ise Inter, şampiyonluk ipini göğüsledi.

İngiltere'de şampiyon Arsenal

Premier Lig'de Arsenal, sezonu 85 puanla zirvede bitirerek 22 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezonun son iki haftasında Burnley'yi 1-0 ve Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek hata yapmayan Arsenal, mutlu sona ulaştı.

Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını 37. haftada yitirdi. Manchester ekibi, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın takımın başında son kez yer aldığı ligin son haftasında ise evinde Aston Villa'ya 2-1 yenildi.

Son haftanın öne çıkan maçında Altay Bayındır'ı kadrosuna bulunduran Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sunderland'e 2-1 yenilen Chelsea ise Avrupa kupalarının dışında kaldı.

Ligde Arsenal ve Manchester City'nin dışında ilk 5'e giren diğer takımlar Manchester United, Aston Villa ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bournemouth 6'ncı, Sunderland 7'nci olarak UEFA Avrupa Ligi'ne, Brighton 8'inci sıradan UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Wolverhampton ve Burnley'nin ardından ligden düşen son takım, West Ham United oldu.

Inter sezonu beraberlikle bitirdi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği şampiyon Inter, 87 puan topladığı Serie A'nın son haftasında Bologna ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Zeki Çelik'in mücadele ettiği Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Sezonun sürpriz takımı Como, Cremonese'ye konuk olduğu mücadeleyi 4-1 kazandı.

Milan ve Kenan Yıldız'ın görev yaptığı Juventus, son hafta puan kaybederek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Inter'in ardından sezonu ilk 4'te tamamlayan Napoli, Roma ve Como, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu 4 takımın arkasında sıralanan Milan ve Juventus Avrupa Ligi, Atalanta ise Konferans Ligi bileti aldı.

Pisa ve Hellas Verona'dan sonra lige veda eden üçüncü takım Cremonese oldu.

Barcelona mağlubiyetle kapattı

LaLiga'da sezonu 94 puanla bitiren şampiyon Barcelona, son hafta konuk olduğu Valencia'ya 3-1 yenildi.

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu 4-2'lik skorla geçti.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid ve Real Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı LaLiga'da Celta Vigo ve Real Sociedad Avrupa Ligi, Getafe ise Konferans Ligi bileti elde etti.

Real Oviedo'nun ardından Girona ve Mallorca, ligden düştü.

PSG son maçını kaybetti

Ligue 1'de 76 puanla şampiyon olan PSG, derbide konuk olduğu Paris'e 2-1 yenildi.

Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, son hafta ağırladığı Auxerre'e 2-0 kaybetti.

PSG, Lens, Lille, Olimpik Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı ligde Olimpik Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi, Monaco ise Konferans Ligi kotası elde etti.

Metz ve Nantes'ın küme düştüğü ligde gelecek sezon mücadele edecek son takım, Nice ile Saint-Etienne arasındaki play-out maçlarından sonra belli olacak.

Bayern Münih'in 89 puanla şampiyon olduğu Bundesliga'da ise sezon 16 Mayıs'ta oynanan karşılaşmalarla sona ermişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.