Atkinson: 'Cavs, Knicks karşısında 'analitik olarak' önde'

Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson, takımının Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks karşısında 0-3 geride olmasına rağmen seride oynanan üç maçın ikisini aslında kazandıklarına inanıyor.



Eliminasyonla karşı karşıya olan Cavaliers cephesinde Kenny Atkinson umut kaybetmiş değil.



Deneyimli başantrenöre göre rakamlar ve istatistikler, içinde bulundukları derin 0-3'lük tabloya rağmen hâlâ Cleveland lehine.



Atkinson, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Geçmişte onlara karşı başarılı olduk. Geçen sezon benzer bir grupla onları dört kez yendik, değil mi? Bu takıma karşı daha önce başarı yakaladık. Bu seride de çok iyi anlarımız oldu — ilk maçta 20 sayı öne geçtik ve ikinci maçta üçüncü çeyreğin başındaki seri de oldukça iyiydi. Her şey çok yakın geçti."



Deneyimli çalıştırıcı ardından dikkat çekici bir analitik yorum yaptı:



"Analitik açıdan bakarsanız bence üç maçın ikisini kazandık diyebilirim. Beklenen skor verilerine göre iki galibiyetimiz var. Biliyorum kafanız karışmış görünüyor ama sürece inanıyorsanız bu katmanı da hesaba katmanız gerekir."



Atkinson'ın bu açıklamaları oldukça dikkat çekici bulundu çünkü Knicks seri boyunca Cavaliers'a net şekilde üstünlük kurmuş durumda.



Cleveland özellikle ilk maçta galibiyete çok yaklaşmış ancak son çeyrekteki 22 sayılık avantajını tarihi bir şekilde eritmişti. O günden sonra ise işler Cavaliers adına tamamen ters gitmeye başladı.



Sezonlarının acı bir şekilde sona ermesine çok yaklaşan Atkinson ve Cavaliers, Pazartesi günü kendi sahalarında oynanacak kritik 4. maçta Knicks karşısında kazanarak hayatta kalmaya çalışacak.



