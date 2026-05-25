 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Atkinson: "Cavs, Knicks karşısında 'analitik olarak' önde"

Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson, takımının Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks karşısında 0-3 geride olmasına rağmen seride oynanan üç maçın ikisini aslında kazandıklarına inanıyor.

calendar 25 Mayıs 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atkinson: 'Cavs, Knicks karşısında 'analitik olarak' önde'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson, takımının Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks karşısında 0-3 geride olmasına rağmen seride oynanan üç maçın ikisini aslında kazandıklarına inanıyor.

Eliminasyonla karşı karşıya olan Cavaliers cephesinde Kenny Atkinson umut kaybetmiş değil.

Deneyimli başantrenöre göre rakamlar ve istatistikler, içinde bulundukları derin 0-3'lük tabloya rağmen hâlâ Cleveland lehine.

Atkinson, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte onlara karşı başarılı olduk. Geçen sezon benzer bir grupla onları dört kez yendik, değil mi? Bu takıma karşı daha önce başarı yakaladık. Bu seride de çok iyi anlarımız oldu — ilk maçta 20 sayı öne geçtik ve ikinci maçta üçüncü çeyreğin başındaki seri de oldukça iyiydi. Her şey çok yakın geçti."

Deneyimli çalıştırıcı ardından dikkat çekici bir analitik yorum yaptı:

"Analitik açıdan bakarsanız bence üç maçın ikisini kazandık diyebilirim. Beklenen skor verilerine göre iki galibiyetimiz var. Biliyorum kafanız karışmış görünüyor ama sürece inanıyorsanız bu katmanı da hesaba katmanız gerekir."

Atkinson'ın bu açıklamaları oldukça dikkat çekici bulundu çünkü Knicks seri boyunca Cavaliers'a net şekilde üstünlük kurmuş durumda.

Cleveland özellikle ilk maçta galibiyete çok yaklaşmış ancak son çeyrekteki 22 sayılık avantajını tarihi bir şekilde eritmişti. O günden sonra ise işler Cavaliers adına tamamen ters gitmeye başladı.

Sezonlarının acı bir şekilde sona ermesine çok yaklaşan Atkinson ve Cavaliers, Pazartesi günü kendi sahalarında oynanacak kritik 4. maçta Knicks karşısında kazanarak hayatta kalmaya çalışacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.