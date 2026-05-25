Lakers, Rob Pelinka'ya yardımcı olması için 3 aday belirledi

Los Angeles Lakers, Mark Walter ve Rob Pelinka'nın NBA'in en zayıf ön ofis yapılanmalarından birini yeniden inşa etmeye başlamasıyla birlikte, saygı gören birçok yöneticiyi hedef listesine aldı.



Lakers, yıllardır eleştirilen ön ofis yapısını sonunda modernize etmeye hazırlanıyor ve Rob Pelinka'ya organizasyonu perde arkasında yeniden şekillendirebilmesi için deneyimli isimlerin eklenmesi hedefleniyor.



HoopsHype muhabiri Michael Scotto'nun haberine göre Lakers yönetimi, yeni sahiplik döneminde basketbol operasyonlarını genişletmek amacıyla lig genelinde saygı duyulan birçok yöneticiyle ilgileniyor.



Haberde adı geçen isimler arasında Philadelphia 76ers yöneticisi Prosper Karangwa, Miami Heat çalışanı Eric Amsler ve Utah Jazz temsilcisi Bart Taylor yer aldı.



Minnesota Timberwolves yardımcı genel menajeri Steve Senior'ın da Lakers tarafından ciddi şekilde istendiği ancak deneyimli yöneticinin teklifi reddederek Minnesota'da kalmayı tercih ettiği bildirildi.



Bu durum çoğu NBA organizasyonu için normal karşılanabilecek bir gelişme olsa da Lakers açısından oldukça büyük bir değişim anlamına geliyor.



NBA'in en zengin ve en popüler organizasyonlarından biri olmasına rağmen Lakers, yıllardır ligin en küçük ve en düşük bütçeli ön ofislerinden biriyle faaliyet gösteriyordu.



