25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-022'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Karşıyaka, Fenerbahçeli gençleri seçti

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği 3 genç oyuncuyu belirledi.

calendar 25 Mayıs 2026 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon yıldızını parlattığı Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği 3 genç oyuncuyu belirledi.

Yeşil-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe altyapısında forma giyen stoper Kamil Efe Üregen (18), sol kanat Alaettin Ekici (17) ve sol kanat Ali Demirbilek'i (17) geçici transferle kadrosuna katacağı ifade edildi.

Antalyaspor'da futbola başlayan Ali, alt yaş gruplarında 31 kez milli formayı giydi. Ali, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşıp sarı-lacivertli formayla U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 maça çıkarken 4 gol kaydetti. U19 takımında 9, kupada ise 2 maça çıkan Kamil Efe, son haftadaki Eyüpspor maçında ilk Süper Lig deneyimini yaşadı. Kupada 4, altyapıda ise 31 maça çıkan Alaettin, milli takımlarda 3 kez görev yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
