25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Dursun Özbek'in transfer kararı: 2 isme veda!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek gelecek sezonun transfer sürecini bizzat kontrol etmeye karar verirken sarı-kırmızılı ekipte Roland Sallai ve Gabriel Sara ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.

calendar 25 Mayıs 2026 08:08
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Üst üste 4 lig şampiyonluğuyla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da, tek adaylı seçime gidilmiş ve başkan Dursun Özbek güven tazelemişti.

Geçtiğimiz yaz 75 milyon Euro bonservisle Victor Osimhen'i kadrosuna katan ve rüya transferi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Haziran ayında Leroy Sane'yi renklerine bağlamış, devamında Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'ı 30 milyon Euro bonservisler ödeyerek kadrosuna katmıştı. İlkay Gündoğan hamlesi de sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok ses getirmişti.

FARKLI STRATEJİ

Başkan Özbek, bu yaz transferde farklı bir strateji uygulamayı düşünüyor. Transferin tek patronu olması beklenen Dursun Özbek, son kararı veren isim olacak.

İKİ İSME VEDA KARARI

İşin ekonomik tarafını bizzat takip edecek olan Dursun Özbek, oyuncu satışı yapmadan transferde uçuk rakamlar harcamayı düşünmüyor. Gabriel Sara ve Roland Sallai'ye önemli teklifler gelirken, bu ikilinin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
