Dursun Özbek'in transfer kararı: 2 isme veda!

Üst üste 4 lig şampiyonluğuyla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da, tek adaylı seçime gidilmiş ve başkan Dursun Özbek güven tazelemişti.
Geçtiğimiz yaz 75 milyon Euro bonservisle Victor Osimhen'i kadrosuna katan ve rüya transferi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Haziran ayında Leroy Sane'yi renklerine bağlamış, devamında Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'ı 30 milyon Euro bonservisler ödeyerek kadrosuna katmıştı. İlkay Gündoğan hamlesi de sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok ses getirmişti.
FARKLI STRATEJİ
Başkan Özbek, bu yaz transferde farklı bir strateji uygulamayı düşünüyor. Transferin tek patronu olması beklenen Dursun Özbek, son kararı veren isim olacak.
İKİ İSME VEDA KARARI
İşin ekonomik tarafını bizzat takip edecek olan Dursun Özbek, oyuncu satışı yapmadan transferde uçuk rakamlar harcamayı düşünmüyor. Gabriel Sara ve Roland Sallai'ye önemli teklifler gelirken, bu ikilinin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.
Geçtiğimiz yaz 75 milyon Euro bonservisle Victor Osimhen'i kadrosuna katan ve rüya transferi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Haziran ayında Leroy Sane'yi renklerine bağlamış, devamında Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'ı 30 milyon Euro bonservisler ödeyerek kadrosuna katmıştı. İlkay Gündoğan hamlesi de sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok ses getirmişti.
FARKLI STRATEJİ
Başkan Özbek, bu yaz transferde farklı bir strateji uygulamayı düşünüyor. Transferin tek patronu olması beklenen Dursun Özbek, son kararı veren isim olacak.
İKİ İSME VEDA KARARI
İşin ekonomik tarafını bizzat takip edecek olan Dursun Özbek, oyuncu satışı yapmadan transferde uçuk rakamlar harcamayı düşünmüyor. Gabriel Sara ve Roland Sallai'ye önemli teklifler gelirken, bu ikilinin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.