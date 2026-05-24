Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya tebrik

Hull City ile Middlesbrough, İngiltere'de Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Championship play-off final maçında karşı karşıya geldi.
Hull City, McBurnie'nin 90+5'te attığı golle 1-0 kazanarak Premier Lig'e yükseldi.
Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı aradı.
Acun Ilıcalı'yı görüntülü arayan Okan Buruk, takımının başarısından dolayı Ilıcalı'yı tebrik etti.
Hull City, McBurnie'nin 90+5'te attığı golle 1-0 kazanarak Premier Lig'e yükseldi.
Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı aradı.
Acun Ilıcalı'yı görüntülü arayan Okan Buruk, takımının başarısından dolayı Ilıcalı'yı tebrik etti.