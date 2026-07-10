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Real Madrid'den Brozovic hamlesi

Real Madrid'in serbest oyuncu konumundaki Marcelo Brozovic'i gündemine aldığı iddia edildi. Sascha Tavolieri'nin haberine göre Madrid ekibi, Hırvat orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Brozovic hamlesi
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Real Madrid'de orta saha transferi için Marcelo Brozovic iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sascha Tavolieri'nin haberine göre Madrid ekibi, 33 yaşındaki Hırvat oyuncu hakkında bilgi almak için temsilcileriyle iletişime geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMSİLCİLERİYLE TEMAS KURULDU

Real Madrid'in, Marcelo Brozovic'in şartlarını öğrenmek için ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi. Hırvat orta saha oyuncusunun, Al-Nassr'da geçirdiği üç sezonun ardından serbest oyuncu konumunda olduğu aktarıldı.

MOURINHO'NUN BEĞENDİĞİ İSİM

Haberde, Marcelo Brozovic'in teknik direktör Jose Mourinho tarafından beğenildiği ifade edildi.

Real Madrid'in, tecrübeli futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalama ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

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