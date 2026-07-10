Köln, Edson Alvarez için anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez'in geleceği şekilleniyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Köln, Meksikalı orta saha oyuncusunun kiralık transferi için West Ham United ile anlaşma sağladı.
TÜRKİYE İDDİASI
Alvarez'in, Köln'e transfer olmak için maaşında önemli bir fedakarlık yapması gerektiği ve Meksikalı orta saha oyuncusuna Türkiye'den de talipler olduğu öne sürüldü.
Köln ile ilgili bilgi toplamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcunun, Alman temsilcisiyle ilgili olumlu geri dönüşler aldığı ve Köln'ün, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istediği yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'deki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Köln, Meksikalı orta saha oyuncusunun kiralık transferi için West Ham United ile anlaşma sağladı.
TÜRKİYE İDDİASI
Alvarez'in, Köln'e transfer olmak için maaşında önemli bir fedakarlık yapması gerektiği ve Meksikalı orta saha oyuncusuna Türkiye'den de talipler olduğu öne sürüldü.
Köln ile ilgili bilgi toplamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcunun, Alman temsilcisiyle ilgili olumlu geri dönüşler aldığı ve Köln'ün, bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istediği yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'deki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.