Beşiktaş'ta iki oyuncu için teklif bekleniyor

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlıların, kiralık dönemlerinin ardından takıma dönen Al Musrati ve Jean Onana'yı kadroda düşünmediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİF BEKLENİYOR
Beşiktaş, iki oyuncu için transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ancak şu ana kadar Al Musrati ve Jean Onana için kulübün kapısını çalan bir takım olmadığı ifade edildi.
MAAŞLARINI KARŞILAYACAK KULÜP ARANIYOR
Siyah-beyazlı yönetimin, iki futbolcudan çıkış yapmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın, Al Musrati ve Jean Onana'nın maaşlarını karşılayabilecek kulüplerle görüşme zemini aradığı aktarıldı.
Beşiktaş, iki oyuncu için transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ancak şu ana kadar Al Musrati ve Jean Onana için kulübün kapısını çalan bir takım olmadığı ifade edildi.
MAAŞLARINI KARŞILAYACAK KULÜP ARANIYOR
Siyah-beyazlı yönetimin, iki futbolcudan çıkış yapmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın, Al Musrati ve Jean Onana'nın maaşlarını karşılayabilecek kulüplerle görüşme zemini aradığı aktarıldı.