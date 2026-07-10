Fenerbahçe'den Deniz Gül hamlesi!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İLK TEMAS KURULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-lacivertlilerin, Porto forması giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde, yönetimin 22 yaşındaki milli santrforun transfer şartlarını öğrenmek için Portekiz ekibiyle ilk temasları kurduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, hücum rotasyonuna genç, gelişime açık ve yerli statüsünde forma giyebilecek bir santrfor eklemeyi hedeflediği belirtilirken, teknik heyetin de Deniz Gül transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ DE DÜŞÜNÜLÜYOR
Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül için Portekiz ekibinin bonservis beklentisini kısa süre içinde iletmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerin bonservisli transferin yanı sıra kiralama ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini de değerlendirdiği kaydedildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA PEŞİNDE
Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor'un da milli futbolcuyu takip ettiği, Fenerbahçe'nin resmi girişimleriyle birlikte transfer yarışı hız kazandı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 29 lig maçında 5 gol ve 1 asist üreten 22 yaşındaki santrfor, A Milli Takım'da ise çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
İLK TEMAS KURULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-lacivertlilerin, Porto forması giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde, yönetimin 22 yaşındaki milli santrforun transfer şartlarını öğrenmek için Portekiz ekibiyle ilk temasları kurduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, hücum rotasyonuna genç, gelişime açık ve yerli statüsünde forma giyebilecek bir santrfor eklemeyi hedeflediği belirtilirken, teknik heyetin de Deniz Gül transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ DE DÜŞÜNÜLÜYOR
Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül için Portekiz ekibinin bonservis beklentisini kısa süre içinde iletmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerin bonservisli transferin yanı sıra kiralama ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini de değerlendirdiği kaydedildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA PEŞİNDE
Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor'un da milli futbolcuyu takip ettiği, Fenerbahçe'nin resmi girişimleriyle birlikte transfer yarışı hız kazandı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 29 lig maçında 5 gol ve 1 asist üreten 22 yaşındaki santrfor, A Milli Takım'da ise çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol kaydetti.