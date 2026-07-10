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Fenerbahçe'den Deniz Gül hamlesi!

Fenerbahçe'nin, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 13:18 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 13:31
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Deniz Gül hamlesi!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

İLK TEMAS KURULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-lacivertlilerin, Porto forması giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde, yönetimin 22 yaşındaki milli santrforun transfer şartlarını öğrenmek için Portekiz ekibiyle ilk temasları kurduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, hücum rotasyonuna genç, gelişime açık ve yerli statüsünde forma giyebilecek bir santrfor eklemeyi hedeflediği belirtilirken, teknik heyetin de Deniz Gül transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül için Portekiz ekibinin bonservis beklentisini kısa süre içinde iletmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerin bonservisli transferin yanı sıra kiralama ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini de değerlendirdiği kaydedildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA PEŞİNDE

Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor'un da milli futbolcuyu takip ettiği, Fenerbahçe'nin resmi girişimleriyle birlikte transfer yarışı hız kazandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 29 lig maçında 5 gol ve 1 asist üreten 22 yaşındaki santrfor, A Milli Takım'da ise çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

 

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