Omar Marmoush'un tercihi İngiltere!

Manchester City forması giyen Omar Marmoush, Premier Lig'de kalmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Mısırlı yıldız, Manchester City'den ayrılması durumunda kariyerine İngiltere'de devam etmeyi planlıyor.
Omar Marmoush ile Premier Lig ekiplerinden Tottenham ilgileniyor.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Omar Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
Omar Marmoush ile Premier Lig ekiplerinden Tottenham ilgileniyor.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Omar Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.