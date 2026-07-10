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Omar Marmoush'un tercihi İngiltere!

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Omar Marmoush, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 14:46
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: AA
Omar Marmoush'un tercihi İngiltere!
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Manchester City forması giyen Omar Marmoush, Premier Lig'de kalmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Mısırlı yıldız, Manchester City'den ayrılması durumunda kariyerine İngiltere'de devam etmeyi planlıyor.

Omar Marmoush ile Premier Lig ekiplerinden Tottenham ilgileniyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Omar Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.  



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