Haber Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:33 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 12:33

Ankara'da Yollar Açıldı mı? NATO Zirvesi Sonrası Trafik Normale Döndü mü?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da uygulanan geniş kapsamlı trafik tedbirleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. "Ankara'da yollar açıldı mı?" sorusu da başkentte yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Ankara'da Yollar Açıldı mı? NATO Zirvesi Sonrası Trafik Normale Döndü mü?
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Yolların büyük bölümü kademeli olarak yeniden trafiğe açılıyor. Ancak güvenlik tedbirlerinin tamamen kaldırılmasına kadar bazı güzergâhlarda kontrollü trafik uygulamaları devam edebiliyor.
Hangi yollar yeniden ulaşıma açılıyor?

NATO Zirvesi kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılan;

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı,
Beştepe çevresi,
Söğütözü bölgesi,
Dumlupınar Bulvarı'nın bazı kesimleri,
Mevlana Bulvarı,
Anadolu Bulvarı ve bağlantı yolları

zirvenin sona ermesiyle birlikte aşamalı olarak yeniden araç trafiğine açılıyor.

Trafik tamamen normale döndü mü?

Trafik akışı büyük ölçüde normale dönmeye başlasa da güvenlik bariyerlerinin kaldırılması ve konvoy güzergâhlarının tamamen açılması nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli yoğunluk yaşanabiliyor.

Yetkililer, sürücülerin güncel trafik bilgilerini takip etmelerini ve polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ediyor.


Toplu ulaşımda son durum

Ankara'da metro, otobüs ve diğer toplu ulaşım hizmetleri normal seyrinde devam ediyor. Zirve nedeniyle değiştirilen bazı otobüs güzergâhlarının ise kademeli olarak eski düzenine dönmesi bekleniyor.

Güncel yol durumu nasıl takip edilir?

Sürücüler;

Ankara Valiliği'nin duyurularını,
Ankara Büyükşehir Belediyesi trafik bilgilendirmelerini,
Emniyet birimlerinin açıklamalarını,
Navigasyon uygulamalarındaki anlık trafik verilerini

takip ederek güncel yol durumunu öğrenebilir.

Sonuç: Ankara'da Yollar Açıldı mı?

Evet. NATO Zirvesi'nin sona ermesiyle birlikte Ankara'da kapalı yolların büyük bölümü kademeli olarak yeniden trafiğe açılıyor. Bazı noktalarda güvenlik tedbirleri nedeniyle kontrollü trafik uygulamaları devam edebileceğinden sürücülerin resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

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