Süper Lig'de fikstür belli oluyor

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi bugün (Perşembe) gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 09:18
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de fikstür belli oluyor
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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için fikstür çekimi bugün (Perşembe) gerçekleştirilecek.

Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.

TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı;

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor



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