Süper Lig'de fikstür belli oluyor

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için fikstür çekimi bugün (Perşembe) gerçekleştirilecek.
Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.
TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı;
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.
TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı;
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor