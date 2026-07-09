Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz. Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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