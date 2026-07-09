Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz. Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı
Aliağa Petkimspor, 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.
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