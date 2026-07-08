20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:16
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda karşılaştığı İzlanda'yı 84-62 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.

Rakibini 84-62 yenen milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.

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