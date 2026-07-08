Arca Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'nin transferini açıkladı. Çorum ekibi, İtalya Serie A temsilcisi Lecce ile anlaşma sağlanan 30 yaşındaki Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Arnavut futbolcunun transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Arca Çorum FK, Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Ylber Ramadani'nin, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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