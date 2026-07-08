Arca Çorum FK, Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Arnavut futbolcunun transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Arca Çorum FK, Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.
KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR
Ylber Ramadani'nin, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Arca Çorum FK, Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.
KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR
Ylber Ramadani'nin, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.