Kyle Lowry, Raptors formasıyla NBA'den emekli oldu

Toronto Raptors genel menajeri Bobby Webster, kulüple emekli olan efsane oyuncusu Kyle Lowry'nin 7 numaralı formasının 2026-27 sezonu içerisinde emekliye ayrılacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Böylece Lowry, Vince Carter'ın ardından Raptors tarihinde forması emekliye ayrılan ikinci oyuncu olacak.
Lowry'nin forma emekliliği töreninin kesin tarihi ise Toronto'nun yeni sezon fikstürünün yaz aylarının ilerleyen döneminde açıklanmasının ardından belirlenecek.
Duyuru, Lowry'nin 20 yıllık NBA kariyerini sonlandırmak için Raptors ile sembolik bir günlük sözleşme imzaladığı özel organizasyon sırasında yapıldı. Deneyimli oyun kurucu kariyerinin dokuz sezonunu Toronto formasıyla geçirmişti.
NBA tarihinde en az 20 sezon forma giyen yalnızca 12 oyuncudan biri olan Lowry, Raptors tarihinin asist, top çalma ve üç sayılık isabet lideri konumunda bulunuyor. Tecrübeli guard ayrıca kulüp tarihinde sayı, maç ve süre kategorilerinde ikinci, ribaund sıralamasında ise dördüncü basamakta yer alıyor.
Lowry, Raptors formasıyla 2015-2020 yılları arasında üst üste altı kez All-Star seçildi. 2016 yılında All-NBA takımına giren yıldız oyuncu, 2019'da Toronto ile NBA şampiyonluğu yaşarken, aynı yıl öncesinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.
Lowry, 2012 yılında Houston Rockets'tan Toronto'ya takas edildiğinde, Houston ve Memphis Grizzlies'teki kısa dönemlerinin ardından zor karakterli bir oyuncu olarak tanınıyordu. Başlangıçta kontratının sona ermesine kadar kısa süreliğine Toronto'da kalacağını düşünen Lowry için bu süreç dokuz yıllık unutulmaz bir döneme dönüştü. Raptors bu süreçte ligin sürekli zirve adaylarından biri haline gelirken, Lowry de NBA'in en saygı duyulan ve en rekabetçi yıldızlarından biri olarak anılmaya başladı.
Deneyimli oyuncu aynı yaz Toronto ile yeniden sözleşme imzaladı ve 2017 yılında da bir kez daha kontratını uzattı. Lowry, 2021 yılında ise serbest oyuncu olarak Miami Heat'in yolunu tuttu.
Raptors, Lowry'nin dokuz sezonluk görev süresi boyunca yedi kez playofflara kalmayı başardı. Bu sayı, kulübün Lowry'nin olmadığı diğer 22 sezonda ulaştığı toplam playoff katılımıyla aynı seviyede bulunuyor.
Toronto ile Lowry ortaklığı dokuz playoff serisi galibiyeti, iki Doğu Konferansı finali ve 2019 NBA şampiyonluğunu beraberinde getirdi. Buna karşılık Raptors, Lowry'nin bulunmadığı 22 sezonda yalnızca bir playoff serisi kazanabildi.
Geçtiğimiz hafta yeniden Raptors kadrosuna katıldığı öne sürülen ancak transferi henüz resmiyet kazanmayan 2019 Finalleri MVP'si Kawhi Leonard da eski takım arkadaşının emeklilik töreninde salonda yer aldı.
Lowry'nin forma emekliliği töreninin kesin tarihi ise Toronto'nun yeni sezon fikstürünün yaz aylarının ilerleyen döneminde açıklanmasının ardından belirlenecek.
Duyuru, Lowry'nin 20 yıllık NBA kariyerini sonlandırmak için Raptors ile sembolik bir günlük sözleşme imzaladığı özel organizasyon sırasında yapıldı. Deneyimli oyun kurucu kariyerinin dokuz sezonunu Toronto formasıyla geçirmişti.
NBA tarihinde en az 20 sezon forma giyen yalnızca 12 oyuncudan biri olan Lowry, Raptors tarihinin asist, top çalma ve üç sayılık isabet lideri konumunda bulunuyor. Tecrübeli guard ayrıca kulüp tarihinde sayı, maç ve süre kategorilerinde ikinci, ribaund sıralamasında ise dördüncü basamakta yer alıyor.
Lowry, Raptors formasıyla 2015-2020 yılları arasında üst üste altı kez All-Star seçildi. 2016 yılında All-NBA takımına giren yıldız oyuncu, 2019'da Toronto ile NBA şampiyonluğu yaşarken, aynı yıl öncesinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.
Lowry, 2012 yılında Houston Rockets'tan Toronto'ya takas edildiğinde, Houston ve Memphis Grizzlies'teki kısa dönemlerinin ardından zor karakterli bir oyuncu olarak tanınıyordu. Başlangıçta kontratının sona ermesine kadar kısa süreliğine Toronto'da kalacağını düşünen Lowry için bu süreç dokuz yıllık unutulmaz bir döneme dönüştü. Raptors bu süreçte ligin sürekli zirve adaylarından biri haline gelirken, Lowry de NBA'in en saygı duyulan ve en rekabetçi yıldızlarından biri olarak anılmaya başladı.
Deneyimli oyuncu aynı yaz Toronto ile yeniden sözleşme imzaladı ve 2017 yılında da bir kez daha kontratını uzattı. Lowry, 2021 yılında ise serbest oyuncu olarak Miami Heat'in yolunu tuttu.
Raptors, Lowry'nin dokuz sezonluk görev süresi boyunca yedi kez playofflara kalmayı başardı. Bu sayı, kulübün Lowry'nin olmadığı diğer 22 sezonda ulaştığı toplam playoff katılımıyla aynı seviyede bulunuyor.
Toronto ile Lowry ortaklığı dokuz playoff serisi galibiyeti, iki Doğu Konferansı finali ve 2019 NBA şampiyonluğunu beraberinde getirdi. Buna karşılık Raptors, Lowry'nin bulunmadığı 22 sezonda yalnızca bir playoff serisi kazanabildi.
Geçtiğimiz hafta yeniden Raptors kadrosuna katıldığı öne sürülen ancak transferi henüz resmiyet kazanmayan 2019 Finalleri MVP'si Kawhi Leonard da eski takım arkadaşının emeklilik töreninde salonda yer aldı.