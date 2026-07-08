Greenwood için "Fenerbahçe'ye yakın" iddiası!

Marsilya forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi olan Mason Greenwood için farklı iddialar gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 13:31 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Greenwood için 'Fenerbahçe'ye yakın' iddiası!
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Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olan İngiliz yıldız için farklı iddialara gündeme gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DENGELER DEĞİŞTİ

Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Roma ile Mason Greenwood arasında prensip anlaşması bulunsa da, oyuncunun babası ve menajerinin artan talepleri nedeniyle süreçte dengeler değişti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, Greenwood'a yıllık 7 milyon euro maaşın yanı sıra yüksek bir menajerlik komisyonu teklif ediyor. Roma yönetimi ise bu konuda pazarlık yapmayı düşünmüyor ve 4.5 milyon euro ve bonus içeren teklifini artırmayacak.

Fenerbahçe'nin daha yüksek yıllık ücret teklifine rağmen Marsilya'nın beklediği 50 milyon euro'luk bonservise ulaşmakta zorlandığı öne sürüldü.

GASPERINI'DEN CEVAP

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, katıldığı etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili soruya yanıt verdi.

İtalyan teknik adam, "O bir Roma oyuncusu değil." dedi. Transfer çalışmalarına dair konuşan Gasperini, "Şampiyonlar Ligi'yle birlikte önemli bir takım olmaya devam etmek istiyoruz. Kulüp sahipleri takımı geliştirmek istiyor. D'Amico (Tony D'Amico, Roma Sportif Direktörü) taraftarları memnun etmek için yorulmadan çalışıyor." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE GİRİŞİMLER HIZLANDI

Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Roma ve Atletico Madrid'den önce anlaşma sağlayarak transferi tamamlamak istiyor.

Roma ise transferin yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçti.

"FENERBAHÇE'YE YAKIN"

Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin, Greenwood'u kadrosuna katmasının yakın olduğunu öne sürdü.

Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'ya 45+5 milyon euro'luk bir teklif yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 kez ağları havalandırdı ve 11 asist yaptı.

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